В Жамбылской области активно продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", направленная на улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры у населения, передает BAQ.KZ. Одним из ярких примеров стало недавнее мероприятие "Таза аула", организованное молодёжью во дворе дома №26 в микрорайоне Астана города Тараз. Вместе с жителями участники навели порядок на придомовой территории, показав, что забота о природе - это не просто обязанность, а искреннее стремление изменить город к лучшему.

"Мы хотим, чтобы молодежь своим примером вдохновляла окружающих, особенно детей. Экология - это то, что начинается с малого, с чистого двора", - поделилась активистка М. Мырзатай.

Аналогичные инициативы проходят во всех районах области. В селе Б.Момышулы и в парке города Каратау провели акцию "Таза Like", в Мойынкуме обновили парк "Жаз Ата", а в Жанатасе очистили молодежный сквер. Всё это стало частью объединённого движения за чистую и комфортную среду.

Жители региона активно подключаются к экологическому сервису через Telegram-бот, сообщая о проблемах с благоустройством. С начала года поступило 259 обращений, большинство из которых касались вывозки мусора, ремонта и очистки дорог.

Общие итоги впечатляют: к акции уже присоединились более 106 тысяч человек, 60 крупных и более 400 малых предприятий. Очищены 79,2 тысячи дворов, 641 тысяча м² парков и скверов, 803 километра оросительных и канализационных систем, вывезено свыше 6 тысяч тонн мусора. Кроме того, приведены в порядок 30 историко-культурных объектов.

Акция "Таза Қазақстан" не просто очищает улицы - она объединяет людей вокруг идеи ответственности за будущее своего края.