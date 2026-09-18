80-летие театра: артисты показали спектакль на Кок-Тобе

В Алматы на Кок-Тобе состоялся праздничный спектакль-концерт, посвященный 80-летию Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова и Дню города.

Праздничный вечер, организованный совместно с акиматом Алматы, объединил артистов театра и известных представителей казахстанской эстрады. Программа была посвящена истории творческого коллектива, его многолетним сценическим традициям и современному этапу развития.

Перед зрителями выступили народные артисты Казахстана Лидия Каден и Гульжамал Казакбаева, заслуженный деятель Казахстана Меруерт Тусипбаева, актер и исполнитель Максат Рахмет, группы Steppe Sons и «Заман», а также Шугыла Ешен.

Особой частью вечера стали музыкальные номера из известных постановок театра, которые напомнили зрителям о разных этапах его творческой истории. Праздничный спектакль-концерт стал завершающим событием юбилейной программы театра. В течение дня также прошли памятные мероприятия, посвященные Габиту Мусрепову, и Международная научно-практическая конференция с участием казахстанских и зарубежных специалистов.

Мероприятие собрало жителей и гостей Алматы, которые вместе с коллективом театра отметили его 80-летний юбилей.