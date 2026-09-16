В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестная женщина во время конфликта по телефону представляется сотрудником полиции.

В ходе проверки правоохранители установили ее личность. Ею оказалась 25-летняя жительница Шымкента Әділхан Аягөз.

Как сообщили в полиции, девушка не является сотрудником органов внутренних дел и в настоящее время нигде не работает.

Кроме того, установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и нарушала общественный порядок.

По данным правоохранителей, женщину привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.

В ведомстве напомнили, что за незаконное присвоение специального звания или должности, а также представление себя сотрудником государственного органа законодательством Казахстана предусмотрена ответственность.