«Я из полиции»: девушка в Шымкенте выдала себя за сотрудника МВД
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В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестная женщина во время конфликта по телефону представляется сотрудником полиции.
В ходе проверки правоохранители установили ее личность. Ею оказалась 25-летняя жительница Шымкента Әділхан Аягөз.
Как сообщили в полиции, девушка не является сотрудником органов внутренних дел и в настоящее время нигде не работает.
Кроме того, установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и нарушала общественный порядок.
По данным правоохранителей, женщину привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.
В ведомстве напомнили, что за незаконное присвоение специального звания или должности, а также представление себя сотрудником государственного органа законодательством Казахстана предусмотрена ответственность.
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