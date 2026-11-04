Театр имени Наталии Сац в Алматы возобновит работу 6 ноября после реконструкции

Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы вновь откроется 6 ноября после масштабной реконструкции.

К возвращению театра подготовили специальную программу. С 6 по 8 ноября зрителям представят музыкальную сказку «Кот в сапогах», комедию «Страсти по Шекспиру» и гала-представление «САЦ. Возвращение домой», приуроченное ко дню рождения театра и открытию обновленного здания.

В ходе реконструкции исторический облик здания сохранили, при этом модернизировали инженерные сети, звуковое, световое и сценическое оборудование. Также восстановили мозаичные композиции, мраморные поверхности и другие элементы интерьера. Основную сцену оснастили современной техникой, которая расширит возможности для постановок.

Кроме того, рядом с историческим зданием построили новый корпус с камерной сценой имени Бориса Преображенского, руководившего театром с 1986 по 2005 год. Зал рассчитан на 260 зрителей и выполнен в формате Black Box, позволяющем менять расположение сцены и зрительских мест в зависимости от постановки.

В новом корпусе также оборудовали большой и два малых репетиционных зала, балетный класс и художественно-производственные мастерские. Для юных посетителей предусмотрены пространство Baby Hall для знакомства с театральным искусством, читальный зал Book Hall и учебный театр детской студии Sats ComUnity.

После обновления спектакли смогут проходить одновременно на основной и камерной сценах. Дополнительные помещения будут использоваться для репетиций, занятий детской студии и творческих мероприятий.

Первоначально стоимость проекта оценивалась в 21,7 млрд тенге. Позднее стало известно, что на реконструкцию предусмотрено 24 млрд тенге. Особое внимание уделили сохранению исторического облика здания, в том числе восстановлению мраморного панно в фойе, идею создания которого предложил Динмухамед Кунаев.