Технические сбои онлайн-сервисов угрожают доходам казахстанцев – депутат

В Казахстане предложили разработать механизмы защиты доходов граждан, работающих через цифровые платформы. Поводом стали риски, связанные с техническими сбоями онлайн-сервисов, из-за которых таксисты, курьеры и другие исполнители могут временно остаться без заработка. С соответствующим депутатским запросом к министру труда и социальной защиты населения Аскарбеку Ертаеву обратилась депутат Курултая, член фракции партии «Әділет» Гульзира Атабаева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, развитие цифровой занятости открывает новые возможности для населения, при этом требует дополнительных механизмов защиты трудовых и социальных прав граждан.

Она напомнила, что в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости. Президент подчеркнул, что смартфон должен стать инструментом получения законного дохода как для городских, так и для сельских жителей.

Для этого необходимо объединить государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на сентябрь 2026 года в Казахстане насчитывалось около 956 тысяч исполнителей, работающих через 35 операторов интернет-платформ.

«Расширение возможностей цифровой занятости должно сопровождаться обеспечением надежности цифровой инфраструктуры и защитой доходов граждан», – подчеркнула Гульзира Атабаева.

Депутат обратила внимание на уязвимость граждан, чей заработок напрямую зависит от бесперебойной работы цифровых сервисов.

В качестве примера она привела технический сбой в работе Yandex Go, в результате которого водители такси и курьеры временно лишились возможности принимать заказы и получать доход. Также поступали сообщения о сложностях с выводом уже заработанных средств.

По мнению Атабаевой, подобные ситуации показывают, насколько сильно технические неполадки могут влиять на финансовое положение граждан.

«Этот случай показал, что техническая неисправность одной частной цифровой платформы способна непосредственно повлиять на занятость и доходы значительного числа граждан», – отметила депутат.

Она подчеркнула, что при более продолжительных или масштабных сбоях крупных онлайн-платформ десятки и даже сотни тысяч исполнителей могут одновременно потерять доступ к работе.

В связи с этим депутат предложила Правительству провести комплексную оценку рисков платформенной занятости для рынка труда Казахстана.

Еще одной инициативой стала разработка межведомственного плана реагирования на массовые технические сбои цифровых платформ. Документ должен предусматривать четкий порядок взаимодействия государственных органов и операторов сервисов, оперативное информирование пользователей и восстановление доступа к заказам.

Также предлагается предусмотреть ускоренное погашение задолженности перед исполнителями и добровольные компенсационные программы для граждан, пострадавших из-за технических неисправностей.

Отдельное внимание депутат уделила необходимости совместной работы с операторами цифровых платформ по созданию практических механизмов защиты работников при длительных сбоях.

По ее словам, технологическая устойчивость крупных онлайн-сервисов при нынешних масштабах платформенной занятости становится важным фактором социальной стабильности и экономической безопасности.

«Поставленная Главой государства задача по развитию цифровой занятости должна решаться комплексно: гражданин должен иметь не только возможность зарабатывать через цифровую платформу, но и уверенность в надежности этого источника дохода», – подчеркнула Гульзира Атабаева.

Депутат добавила, что фракция партии «Әділет» продолжит работу над законодательным обеспечением прав граждан, занятых в цифровой экономике.