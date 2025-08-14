Техническое образование становится всё популярнее среди карагандинцев
В условиях растущего спроса на квалифицированные кадры и в Год рабочих профессий всё больше молодых жителей Карагандинской области выбирают обучение в колледжах и получают востребованные технические специальности, передает BAQ.kz.
Так в одном из технических колледжей города готовят специалистов по 15 направлениям: архитектура, строительство, сварочное дело, ландшафтный и промышленный дизайн, информационная безопасность, мебельное производство и другие. Благодаря современному оборудованию в мастерских и лабораториях студенты осваивают передовые технологии, включая BIM-проектирование и высокоточную сварку. Обучение строится по принципам дуального образования: с первого курса студенты проходят практику на производстве, сотрудничая с крупными предприятиями города и области.
Как отмечает директор колледжа Асель Сапарова, 80–85% выпускников успешно трудоустраиваются сразу после окончания учёбы, а престиж рабочих профессий заметно вырос. В 2025 году в колледж по государственному заказу поступили 390 студентов — на 50 больше, чем в прошлом году, что говорит о повышении интереса к техническому образованию среди молодёжи.
Отдельное внимание в колледже уделяется инклюзивному образованию. В настоящее время здесь обучаются 82 студента с особыми образовательными потребностями. Для них созданы адаптированные программы, комфортная среда и индивидуальное педагогическое сопровождение. Такие студенты также принимают активное участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях, проводимых в рамках Года рабочих профессий, включая "Дала Skills".
Успехи выпускников подтверждают высокое качество образования. Так, бывший студент колледжа Асанали Батыршынов сегодня руководит собственной бригадой из 25 человек и выполняет крупные государственные заказы по отделочным работам.
"Колледж дал мне базу и уверенность. Сегодня я не просто строитель — у меня собственное ИП", — делится Асанали.
