Каркаралинский национальный парк и Науырзумский заповедник получили в распоряжение новую противопожарную технику в рамках программы модернизации материально-технической базы лесных и природоохранных учреждений, передает BAQ.KZ. Торжественная церемония передачи состоялась 6 сентября.

В этом году для лесных и природоохранных учреждений Казахстана предусмотрена поставка 354 пожарных машин, 349 модулей лесопожарных комплексов (МЛПК) и 322 тракторов отечественного производства. С начала года уже передано 136 МЛПК и 60 тракторов.

Каркаралинский и Науырзумский нацпарки первыми получили по восемь единиц новой техники. Остальные особо охраняемые природные территории будут обеспечены оборудованием поэтапно до конца года.

По данным Минэкологии, новая техника создана с учётом предложений специалистов лесного хозяйства. Машины вмещают до 3 тонн воды, отличаются высокой проходимостью, оснащены системой самотушения и могут тушить пожары прямо в движении. Программа модернизации противопожарной инфраструктуры реализуется по поручению президента Казахстана с 2023 года и рассчитана на полное обновление оборудования в сфере охраны лесов и природных территорий.