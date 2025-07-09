Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов во главе группы депутатов посетил Восточно-Казахстанскую область. Он ознакомился с работой ряда социальных объектов и предприятий региона. Во встречах также приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и аким области Нурымбет Сактаганов, передаёт BAQ.KZ.

Свою поездку Спикер Мажилиса начал с посещения Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева, где ознакомился с работой уникального учебного центра "Мастерская Лу Бань". Студенты здесь изучают передовые автомобильные технологии, в том числе по ремонту и эксплуатации электромобилей, внедрению цифровых решений по управлению транспортными потоками. Данная мастерская была открыта в рамках договоренностей между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином достигнутым в ходе саммита "Центральная Азия – Китай" в мае 2023 года в Сиане.

"Благодаря таким мастерским, как "Лу Бань" мы внедряем в стране передовые технологии и готовим молодежь к техническим и высококвалифицированным профессиям будущего. Выпускники этой мастерской уже завтра смогут стать востребованными инженерами на производстве. Это наглядное воплощение политики Главы государства: "Человек труда – главная опора экономики". Открытие мастерской "Лу Бань" в городе Усть-Каменогорске стало конкретным результатом этой стратегической линии", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса добавил, что работа такой мастерской демонстрирует партнерство высокого уровня в сфере образования с соседним Китаем, который является крупнейшей экономикой мира. Вторая мастерская будет открыта осенью этого года в Астане, третья в Алматы.

Мастерская действует в статусе представительства зарубежного вуза и представляет собой совместный проект с Тяньцзиньским профессиональным институтом КНР. Здесь более 400 студентов из Казахстана и 12 других стран получают знания по программам, связанным с транспортной техникой, электромобилями, гибридными установками, цифровыми платформами и искусственным интеллектом. Подготовка ведётся на всех уровнях – от бакалавриата до докторантуры, а преподаватели ежегодно проходят стажировку в Тяньцзине.

В мастерской действуют пять современных лабораторий, включая комплекс для диагностики бензиновых, гибридных и электрических автомобилей, а также лаборатории симуляции и тестирования интеллектуальных транспортных систем. Студенты обучаются на реальных автомобилях Haval и BYD, используют макеты "умного города" с системой автономного управления движением и проходят дуальное обучение на базе отечественного автоконцерна Allur.

В свою очередь Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил проект инжинирингового центра "Smart Driving Technology", запуск которого намечен на август 2025 года. Центр будет заниматься разработкой и тестированием систем автопилотирования, искусственного интеллекта и телематики. Помимо исследований, здесь планируется проведение курсов повышения квалификации и тренингов для инженеров и разработчиков для отечественных компаний Allur, Astana Motors. Новый центр укрепит научный и промышленный потенциал страны в области развития интеллектуального транспорта.

Далее Ерлан Кошанов посетил ТОО "Ульба ТВС" – единственное в Центральной Азии предприятие по выпуску тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Это совместное казахстанско-китайское предприятие. Завод рассчитан на производство 200 тонн уранового топлива в сборках в год – этого достаточно для шести энергоблоков. Предприятие прошло международную сертификацию от французских и китайских компаний, и признано стратегическим объектом ядерной отрасли Казахстана. Сегодня на заводе трудятся почти 200 человек, включая высококвалифицированных казахстанских инженеров. Завод в состоянии полностью обеспечить ядерным топливом строящиеся в Казахстане атомные электростанции и является важной составляющей отечественного ядерного кластера.

Завершением поездки стало ознакомление с работой оптово-розничного центра "Алтай". Этот комплекс предназначен для хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Общая мощность хранения составляет до 45 тысяч тонн, а площадь центра – почти 30 тысяч квадратных метров. Проект стоимостью более 30 млрд тенге реализован с целью поддержки фермеров и стабилизации цен на продукты питания. При этом, на территории построены цеха по производству мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, а также по розливу меда. Центр обеспечит работой до 500 человек.

Благодаря этому объекту местные сельхозтоваропроизводители получают новые возможности обработки и хранения крупных партий продукции, что в дальнейшем будет способствовать их выходу на крупные рынки, минуя посредников.

Напомним, что в настоящее время в рамках выездной работы в регионах депутаты Мажилиса посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Особый акцент сделан на отдаленных населенных пунктах. Народные избранники контролируют реализацию поручений Главы государства на местах, изучают на практике, как работают недавно принятые законы и получают по ним обратную связь. Знакомятся с актуальными проблемами граждан и бизнеса. В дальнейшем вся полученная информация будет использована депутатами в работе с Правительством и при подготовке новых законопроектов.