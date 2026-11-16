ТЭК, отопительный сезон и новые проекты: Токаев заслушал отчет министра энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Ерлана Аккенженова. В ходе встречи были рассмотрены основные итоги развития топливно-энергетического комплекса за 10 месяцев текущего года, прохождение отопительного сезона и планы по реализации отраслевых проектов, сообщает Акорда.

Президенту доложили о стабильном прохождении отопительного сезона во всех регионах страны. На подготовку энергетических объектов к зиме было направлено 384 млрд тенге. В рамках ремонтной кампании выполнены работы на основном оборудовании и сетях, снижен уровень износа теплоэлектроцентралей, а количество станций, находящихся в «красной зоне» риска, сократилось до пяти.

За отчетный период выработка электроэнергии в Казахстане увеличилась на 2,3% и достигла 102,4 млрд кВт·ч.

Нефтепереработка и обеспечение внутреннего рынка

Отдельное внимание на встрече уделено развитию нефтяной отрасли. По информации министра, объемы переработки нефти выросли на 4,7%, а совокупные запасы горюче-смазочных материалов достигли 1,2 млн тонн.

Производство отечественного битума составило 1,1 млн тонн, что позволило полностью обеспечить внутренние потребности страны.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В частности, ведется работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением мощности до 12 млн тонн в год, а также по строительству нового нефтехимического комплекса в Атырауской области.

Газификация и развитие инфраструктуры

В газовой отрасли до конца года уровень газификации населения планируется довести до 64,5%. В результате доступ к природному газу получат 13,2 млн граждан.

Одновременно продолжается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене. Кроме того, заключены EPC-контракты по проектам на Карачаганаке и второй очереди Кашагана.

Энергетический баланс и цифровизация отрасли

В рамках реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства, Министерство энергетики приступило к актуализации единого энергетического баланса страны до 2035 года. При планировании учитываются перспективы развития энергоемких центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

Для активизации геологоразведочных работ на электронные аукционы выставлено рекордное количество участков недр – 112.

Также Президенту представили информацию о внедрении цифровых двойников на объектах топливно-энергетического комплекса и создании единой платформы мониторинга поставок угля, охватывающей 1,2 млн потребителей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на обеспечение надежного электро- и теплоснабжения населения, усиление контроля за стабильностью рынков горюче-смазочных материалов и угля, а также своевременную и качественную реализацию инвестиционных проектов.