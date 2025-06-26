Министерство культуры и информации РК инициировало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность для телеканалов и радиостанций, которые не выполняют обязательную квоту по вещанию на казахском языке, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект находится на стадии публичного обсуждения до 10 июля.

С 1 января 2025 года в Казахстане действует норма, обязывающая вещателей обеспечивать не менее 55% эфирного времени на казахском языке в неделю. Однако на сегодняшний день фактического механизма наказания за нарушение этих требований нет.

Помимо языковой квоты, министерство предлагает ввести штрафы за превышение допустимого объёма рекламы. По действующему законодательству, реклама не должна занимать более 20% общего времени вещания в сутки.

Еще одно новшество касается онлайн-платформ и социальных сетей. В проекте предусмотрены штрафы за распространение противоправного контента на видеосервисах и в соцсетях. Как отмечают в министерстве, только в 2024 году на казахстанских интернет-платформах было выявлено свыше 78,5 тыс. единиц противоправного контента, но удалено лишь около 24%.

В документе приводится международный опыт регулирования цифровой среды. В частности, в странах Европейского союза, Великобритании и Южной Корее действуют строгие меры ответственности за несоблюдение языковых норм, ограничений по рекламе и распространение незаконного контента — вплоть до многомиллионных штрафов и блокировки ресурсов.

В Минкультуры считают, что обновление законодательства поможет повысить ответственность медиа и онлайн-платформ, а также станет дополнительным стимулом для продвижения государственного языка и соблюдения стандартов вещания.