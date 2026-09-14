Телевидение укрепляет позиции среди источников информации в Казахстане – социсследование

Информационная среда Казахстана сохраняет многоканальный характер. Лидирующие позиции занимают социальные сети и мессенджеры, при этом в III квартале 2026 года заметно выросло доверие к казахстанским телеканалам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития.

Наибольшая доля респондентов в качестве источника информации, которому они доверяют, указывает рассылки и публикации в социальных сетях и мессенджерах – 39,1%.

Вторую позицию занимают казахстанские телеканалы – 33%. По сравнению со II кварталом текущего года этот показатель увеличился на 4,3 процентного пункта, что стало одной из наиболее заметных изменений в структуре информационного доверия.

Одновременно в казахстанском обществе сохраняется доверие к неформальным каналам получения информации: друзьям, коллегам и родственникам доверяют 16% опрошенных. Доля респондентов, не доверяющих ни одному источнику информации, составила 15,5%.

На сайты международных информационных агентств ориентируются 9,2% респондентов, 4,8% респондентов доверяют информации, транслируемой по радио, 5% – информации в печатных изданиях.

Результаты исследования показывают, что развитие цифровых каналов не приводит к однозначному вытеснению традиционных медиа. Напротив, формируется гибридная модель информационного потребления, в которой социальные сети и мессенджеры сосуществуют с телевидением и официальными онлайн-источниками.

Показательна ситуация в разрезе места проживания. Среди сельских жителей доверие к социальным сетям и мессенджерам выше, чем среди городских, - 45,4% против 35,5%. Одновременно жители сельской местности чаще отмечают и казахстанские телеканалы – 35,6% против 31,4% соответственно. Это показывает, что цифровые и традиционные каналы могут не конкурировать между собой, а дополнять друг друга в информационной повседневности населения.

В возрастном отношении, картина отражает мировые тенденции: чем моложе респонденты, тем чаще они доверяют информации из социальных сетей и мессенджеров. В частности, в группе респондентов 18-28 лет доля составила 48%, среди 61 года и старше – 26,9%. В тоже время старшее поколение традиционно более предпочтительно относится к казахстанским телеканалам в отличие от молодежи. Соотношение составляет 43,8% против 26,8% соответственно.

При этом телевидение сохраняет широкую социальную аудиторию: уровень доверия к казахстанским телеканалам превышает 30% во всех образовательных группах. Наиболее высокий показатель зафиксирован среди респондентов с профессионально-техническим образованием – 35,3%.

Образование заметнее влияет на выбор цифровых и официальных источников. По мере повышения уровня образования доля доверяющих социальным сетям и мессенджерам увеличивается с 35,5% среди респондентов со средним образованием до 43,4% среди имеющих высшее образование, официальным сайтам государственных органов – с 10,3% до 17,7% соответственно.

В целом структура доверия населения к источникам информации остается устойчивой, однако уровень доверия к отдельным источникам дифференцируется в зависимости от возраста и образования. Молодые и более образованные респонденты в большей степени доверяют цифровым и официальным онлайн-источникам, тогда как с возрастом усиливается доверие к традиционным медиа.

Одновременно рост доверия к казахстанским телеканалам показывает, что на фоне расширения цифрового медиапотребления традиционные медиа сохраняют значимый общественный ресурс. В современной информационной среде ключевым становится не замещение одного канала другим, а способность различных источников сохранять доверие и отвечать информационным потребностям разных групп населения.