Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Президента, данных в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Главной темой встречи стало привлечение инвестиций в экономику и повышение эффективности работы центральных и региональных органов власти, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства национальной экономики, за 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Среди регионов-лидеров — Астана, Туркестанская и Карагандинская области, тогда как Атырауская, Ұлытау и Абайская области отстают от плановых показателей.

В рамках единого национального пула на октябрь реализовано 185 инвестиционных проектов, до конца года планируется запустить еще 268. Объем валовых прямых иностранных инвестиций достиг $10,1 млрд, основная часть которых направлена в обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт и финансовый сектор.

Премьер-министр отметил, что годовой план по инвестициям в основной капитал выполнен на 52,7%, по ПИИ — менее половины. Бектенов связал замедление темпов с бюрократическими проволочками и слабой работой отдельных госорганов.

"Акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это самый важный вопрос. Не будет инвестиций — не будет никакого развития экономики. Поручаю акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей",

— подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе совещания рассмотрены меры по повышению эффективности сопровождения инвесторов и развитию инфраструктуры для запуска крупных проектов.

Особое внимание уделено защите прав инвесторов. По данным Генеральной прокуратуры, внедрение "прокурорского фильтра" позволило предотвратить 380 незаконных проверок, 450 административных производств и около 200 ограничительных мер. Поддержка оказана 1 800 инвесторам, чьи вложения в экономику страны оцениваются примерно в 19 трлн тенге.

По итогам совещания премьер поручил руководителям госорганов и акимам активизировать работу по привлечению инвестиций, создать благоприятные условия для бизнеса и усилить контроль за реализацией проектов.