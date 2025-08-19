Агентство по защите и развитию конкуренции заявило о снижении доли неконкурентных государственных закупок в Казахстане и одновременно зафиксировало резкий рост таких закупок в Фонде "Самрук-Казына", передает BAQ.KZ.

С 2021 по 2024 годы объем закупок из одного источника в госзакупках сократился с 39% (2,4 трлн тенге) до 23% (1,6 трлн тенге). Это позволило вывести в конкурентную среду закупки на сумму 800 млрд тенге.

Основная доля неконкурентных процедур приходится на закупки у лиц, определённых законодательством (21,6%), субъектов естественных монополий (19,3%) и подведомственных организаций (15,9%).

В то же время в "Самрук-Казына" наблюдается обратная динамика: с 2021 по 2024 годы доля закупок из одного источника выросла с 14% до 60%. Ключевой причиной стало расширение внутрихолдинговой кооперации (57% всех неконкурентных закупок).

Агентство отмечает, что применение этой практики нередко избирательно. Так, КТЖ закупало дизельное топливо у частных посредников, хотя имело возможность приобретать его у дочерней компании холдинга — "КазМунайГаз".

Кроме того, антимонопольщики выявили антиконкурентное соглашение между АО "КТЖ – Грузовые перевозки" и ТОО "Hill Corporation" на сумму свыше 12 млрд тенге. Материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру.

В 2024 году Агентство отклонило предложения "Самрук-Казына" о расширении внутрихолдинговой кооперации на 127 млрд тенге и инициировало совместно с Фондом 129 поправок в правила закупок. Сейчас обсуждается передача Министерству финансов функций по регулированию и контролю закупок фонда.