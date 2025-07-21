Теневой бизнес обошел казахстанскую таможню на миллиарды
Контрабанда, фиктивные счета и международный розыск.
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В Алматы завершилось одно из самых масштабных уголовных дел в сфере экономических преступлений, передает BAQ.KZ. Алмалинский районный суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о контрабандном ввозе более 100 контейнеров с товарами народного потребления из КНР и масштабной схеме по выписке фиктивных счетов-фактур.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ТОО "Group of the Companies TDA", обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало незаконную схему ввоза продукции с последующим уходом от уплаты налогов. В схеме участвовали 10 подконтрольных фирм, через которые оформлялись фиктивные документы.
Ущерб государству от уклонения по линии НДС, КПН и таможенных пошлин составил ошеломляющие 10 миллиардов тенге. Однако в ходе досудебного расследования было возмещено 643 миллиона тенге, что стало результатом совместной работы следственных органов и фискальных служб.
Судом также был наложен арест на товары на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также на имущество подозреваемых — земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки — на 300 миллионов тенге. В дополнение, 47 контрагентов добровольно провели пересчет взаиморасчетов и уплатили налоги на 240 миллионов тенге, что стало важным прецедентом по выявлению теневых схем в бизнес-среде.
Суд приговорил виновных к лишению свободы сроком от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела в настоящее время объявлен в международный розыск.
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