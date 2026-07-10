Теңге больше не зависит только от нефти: экономист объяснил, что влияет на курс

Долгое время стоимость нефти считалась главным индикатором для прогноза курса теңге. Однако в последние годы эта зависимость постепенно ослабевает. Сегодня на национальную валюту влияет не только нефтяной рынок, но и целый ряд внутренних и внешних факторов.

По словам экономиста Айбара Олжаева, курс теңге формируется по многофакторной модели, где важную роль играют действия государственных институтов, состояние валютного рынка внутри страны и мировая ситуация с долларом.

Связь теңге с нефтью стала слабее

Ранее считалось, что рост цен на нефть приводит к укреплению теңге, а снижение нефтяных котировок – к ослаблению национальной валюты. Однако последние годы показали, что эта закономерность работает уже не так однозначно.

Айбар Олжай отмечает, что за последние пять лет было 14 месяцев, когда стоимость нефтяных фьючерсов снижалась, но при этом теңге укреплялся.

"В последние годы зависимость теңге от цен на нефть значительно снизилась. За последние пять лет в 14 из 60 месяцев нефть дешевела, однако национальная валюта укреплялась. Это показывает, что сегодня теңге зависит не только от нефтяных котировок, а от целого комплекса факторов. Поэтому уже сложно говорить: если цена на нефть будет такой, то курс теңге будет находиться на определенном уровне. Национальная валюта формируется по многофакторной модели", – пояснил эксперт.

Какие факторы сейчас влияют на курс теңге

По словам экономиста, сегодня среди основных факторов, определяющих динамику национальной валюты:

продажа валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в бюджет;

реализация экспортной валютной выручки квазигосударственными компаниями;

денежно-кредитная политика Национального банка;

спрос на валюту в периоды налоговых выплат;

изменение курса доллара США на мировых рынках.

Таким образом, всё большее значение приобретает внутренняя ситуация на валютном рынке Казахстана и объем предложения иностранной валюты внутри страны.

Как нефть подешевела, а теңге укрепился

Одним из последних примеров стала ситуация в июне.

В начале месяца стоимость нефти марки Brent составляла около 95 долларов за баррель, однако к концу месяца цена снизилась примерно до 73 долларов. Падение составило около 23%.

При этом теңге не ослаб, а, наоборот, укрепился на 1,3%. Курс доллара по итогам месяца снизился до 479,98 теңге.

Айбар Олжай объяснил это несколькими факторами. В июне Национальный фонд продал на бирже около 200 миллионов долларов, а квазигосударственные компании реализовали экспортную валютную выручку на сумму 420 миллионов долларов.

В результате предложение валюты со стороны государства и квазигосударственного сектора составило около 620 миллионов долларов. При этом для нужд Единого накопительного пенсионного фонда было приобретено около 92 миллионов долларов.

"Чистое валютное предложение на рынке составило примерно 520–530 миллионов долларов. Дополнительно Национальный банк проводил операции по регулированию ликвидности, а на мировом рынке снизился индекс доллара. Совокупность этих факторов позволила теңге укрепиться, несмотря на падение цен на нефть", – отметил экономист.

Что будет с теңге дальше

По мнению эксперта, в будущем всё большую роль могут играть внутренние факторы. Если их влияние продолжит усиливаться, краткосрочные колебания нефтяных цен будут оказывать меньшее давление на курс национальной валюты.

Ожидать ли роста доллара в июле

Летом традиционно растет спрос на валюту из-за сезона отпусков и поездок за границу. Однако текущая статистика пока не показывает резкого увеличения спроса.

По данным KASE, среднедневной объем торгов по валютной паре USD/KZT в июне составил 369 миллионов долларов против 392 миллионов долларов в мае.

Айбар Олжай считает, что в июле резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.