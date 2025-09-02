В начале сентября официальный курс российского рубля составил 6,7 тенге — на 0,1% ниже уровня 1 августа. Это первая положительная месячная динамика рубля к тенге с ноября прошлого года, передает BAQ.KZ.

С декабря по июль рубль каждый месяц последовательно укреплялся, что стало самой длинной непрерывной серией с 2000 года. За это время российская валюта выросла в цене к тенге примерно на 37% по сравнению с началом 2025 года.

К доллару США тенге также показал небольшое укрепление: курс на начало сентября составил 538,54 тенге, что на 0,4% ниже отметки на 1 августа. Однако по итогам июля тенге уже ослабал, и текущие значения остаются близки к повышенным уровням.

В то же время к евро тенге слегка ослаб: курс на начало сентября — 628,31 тенге, что на 1,6% выше начала месяца. Это третье подряд укрепление евро к тенге.

На фоне этих движений активность Национального банка Казахстана снизилась. Нетто-продажи валюты регулятором в августе составили менее $1 млрд по сравнению с $1,3 млрд в июле. Продажи валюты субъектами квазигоссектора также сократились — около $366 млн против $450 млн в июле. Общий объём торгов упал с $5,7 млрд до $4,6 млрд.