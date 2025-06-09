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Тенге укрепляется: курс доллара опустился ниже 509 тенге

Доллар теряет позиции.

Сегодня, 16:12
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам. Тенге демонстрирует умеренное укрепление по отношению к основным валютам, передаёт BAQ.KZ.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге по сравнению с предыдущим днём.

Также зафиксировано небольшое снижение курса других валют:

  • Российский рубль — 6,42 тенге (-0,02),

  • Китайский юань — 70,84 тенге (-0,01).

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