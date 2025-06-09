Тенге укрепляется: курс доллара опустился ниже 509 тенге
Доллар теряет позиции.
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
114Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам. Тенге демонстрирует умеренное укрепление по отношению к основным валютам, передаёт BAQ.KZ.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге по сравнению с предыдущим днём.
Также зафиксировано небольшое снижение курса других валют:
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Российский рубль — 6,42 тенге (-0,02),
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Китайский юань — 70,84 тенге (-0,01).