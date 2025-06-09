На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам. Тенге демонстрирует умеренное укрепление по отношению к основным валютам, передаёт BAQ.KZ.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге по сравнению с предыдущим днём.

Также зафиксировано небольшое снижение курса других валют: