Казахстанский тенге оказался среди валют, которые заметнее всего укрепились к доллару по итогам августа. За месяц его курс вырос на 2,32%, что вывело тенге на пятое место в рейтинге, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сильнее всех за месяц прибавила южнокорейская вона. Она укрепилась к доллару на 3,41%.

Следом расположились израильский шекель с ростом на 2,69% и шри-ланкийская рупия на 2,42%. Новый тайваньский доллар прибавил 2,39%, после него идет казахстанский тенге с результатом 2,32%.

В десятку валют с положительной динамикой вошли южноафриканский рэнд, австралийский доллар, ботсванская пула, исландская крона и мексиканское песо.

Не всем валютам август принес укрепление. Польский злотый потерял к доллару 0,26%, швейцарский франк 0,41%, чилийское песо 0,56%, шведская крона 0,61%.

Сильнее просели аргентинское песо на 0,74%, филиппинское песо на 1,36% и турецкая лира на 1,56%.

Бразильский реал подешевел к американской валюте на 2,17%, колумбийское песо на 2,81%.

Самое заметное ослабление показал российский рубль. За август он потерял к доллару 6,71%.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, связывают такую динамику рубля с нормализацией курса после периода сильного укрепления. Среди факторов они называют сокращение экспортной выручки и изменение операций российского Минфина, который с августа перешел к покупкам валюты и золота примерно на 6,5 млрд рублей в день.

При этом рейтинг составлен по расчетам РИА Новости на основе данных биржевых площадок и не является официальной оценкой центральных банков.