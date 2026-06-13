Теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 250 в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в финал турнира категории ATP 250, который проходит в немецком Штутгарте.

Как сообщили в Федерации тенниса, в полуфинальном матче казахстанский теннисист встретился с представителем США Тейлором Фритцем, занимающим девятое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой американца в двух сетах — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Бублик выполнил девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из трех заработанных брейк-пойнтов.

Несмотря на поражение, казахстанец провел успешный турнир, добравшись до полуфинальной стадии соревнований. Ранее он одержал победы над немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом и французом Джованни Мпетши-Перрикаром.

Таким образом, Александр Бублик завершил выступление на травяном турнире в Германии на стадии полуфинала.