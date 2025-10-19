Итальянский теннисист Янник Синнер стал триумфатором выставочного турнира "Шлем шести королей", завершившегося в Эр-Рияде. В финале он уверенно обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:2, 6:4 и получил уникальный трофей — ракетку из чистого золота весом около трёх килограммов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Стоимость эксклюзивного приза оценивается примерно в €250 тысяч. Церемонию награждения провёл советник королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который лично вручил трофей спортсмену. Любопытно, что годом ранее аналогичную награду получил Рафаэль Надаль.

Помимо золотой ракетки, Синнер заработал внушительный гонорар в размере $6 млн — $4,5 млн за победу в финале и ещё $1,5 млн за участие в других матчах турнира. Финальная встреча длилась всего 1 час 12 минут, но стала одним из самых ярких событий выставочного теннисного сезона.