В индийской городе Пуна завершился международный турнир ITF Juniors среди теннисистов до 18 лет, и Казахстан получил ещё один яркий успех, передает BAQ.KZ со ссылкой на ФТК. 17-летняя Альбина Какенова, являвшаяся первой сеяной на соревнованиях, уверенно прошла весь турнирный путь и вышла в финал.

В решающем матче она встретилась со второй ракеткой турнира — индийской спортсменкой Дией Рамеш. Встреча продлилась меньше часа: Какенова безукоризненно контролировала игру и выиграла со счётом 6:2, 6:0, завоевав свой шестой одиночный титул ITF Juniors.

Помимо успехов в одиночной категории, в её активе уже есть шесть парных титулов ITF. Неделей ранее она вместе с Сатимой Тореген победила в парном разряде на турнире серии J100 в Нью-Дели.