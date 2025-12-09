Теннисистка Альбина Какенова выиграла шестой титул ITF Juniors в одиночном разряде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В индийской городе Пуна завершился международный турнир ITF Juniors среди теннисистов до 18 лет, и Казахстан получил ещё один яркий успех, передает BAQ.KZ со ссылкой на ФТК. 17-летняя Альбина Какенова, являвшаяся первой сеяной на соревнованиях, уверенно прошла весь турнирный путь и вышла в финал.
В решающем матче она встретилась со второй ракеткой турнира — индийской спортсменкой Дией Рамеш. Встреча продлилась меньше часа: Какенова безукоризненно контролировала игру и выиграла со счётом 6:2, 6:0, завоевав свой шестой одиночный титул ITF Juniors.
Помимо успехов в одиночной категории, в её активе уже есть шесть парных титулов ITF. Неделей ранее она вместе с Сатимой Тореген победила в парном разряде на турнире серии J100 в Нью-Дели.
Самое читаемое
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Казахстан и Узбекистан договорились о расширении железнодорожных перевозок зерна
- Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов
- 44% канализационных сетей в Атырауской области признаны изношенными
- На автобусной остановке в Актау обнаружили тело мужчины