Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая первую строчку в рейтинге WTA, второй год подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата США. В финальном матче она обыграла американку Аманду Анисимову (№9 в мире) со счётом 6:3, 7:6, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

За победу Соболенко получила рекордные для турниров "Большого шлема" призовые — 5 миллионов долларов. Никогда ранее чемпионки не получали столь крупную сумму. Кроме того, белоруска добавила к своему активу 2000 рейтинговых очков.

На пути к титулу Соболенко уверенно прошла ряд сильных соперниц: Ребеку Масарову (7:5, 6:1), Полину Кудерметову (7:6, 6:2), Лейлу Фернандес (6:3, 7:6), Кристину Бучу (6:1, 6:4), Маркету Вондроушову (снялась с матча) и Джессику Пегулу (4:6, 6:3, 6:4).

Таким образом, Арина Соболенко укрепила своё лидерство в мировом теннисе и вошла в историю как первая теннисистка, заработавшая такие рекордные призовые на US Open.