В омском филиале Казахского национального университета имени аль-Фараби прозвучала история, связанная с семьёй президента Казахстана, передаёт BAQ.KZ. 28 июля, в ходе визита в первый российский филиал КазНУ, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Кемел Токаев — отец действующего главы государства — проходил лечение у легендарного хирурга Гавриила Илизарова.

Мы только что приехали из больницы для ветеранов, в которой уважаемый Кемел Токаев получил лечение у Илизарова. Были большие репортажи. Очень приятно, что наши врачи помогли уважаемой семье президента Казахстана. Мы всегда помним о совместном братском подвиге, о победе в Великой Отечественной войне, — сказал Мишустин.

Разговор состоялся на встрече главы российского правительства с министром науки и высшего образования Казахстана Саясатом Нурбеком и ректором КазНУ Жансеитом Туймебаевым. Делегация из Казахстана прибыла в Омск, чтобы ознакомиться с работой приёмной комиссии, а также осмотреть учебный корпус и научную библиотеку университета.

Напомним, в мае министерство обороны России рассекретило архивные документы, согласно которым, в январе 1945 года гвардии сержант Кемел Токаев проявил героизм в бою на территории Польши — уничтожил пятерых немецких солдат и взял одного в плен. При возвращении с линии фронта он получил тяжёлое ранение: разрывная пуля снайпера раздробила ему голень.

Токаева эвакуировали за Урал, где врачи готовились к ампутации. Однако решающей стала встреча с молодым врачом Гавриилом Илизаровым, который применил экспериментальную методику — прообраз своего уникального аппарата, впоследствии ставшего мировым прорывом в травматологии. Благодаря этому ногу удалось спасти.

Кемел Токаев — ветеран войны, писатель, отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его история, прозвучавшая в Омске, стала ещё одним символом исторической связи и взаимопомощи между народами Казахстана и России.