Алматинские тепловые сети объяснили, почему при горячих радиаторах температура в квартирах жителей мегаполиса нередко остаётся ниже комфортной, передает BAQ.KZ.
По данным специалистов, основная причина — значительные теплопотери через ограждающие конструкции зданий. Тепловизионные обследования показали: в типовых домах до 60–70% тепловой энергии может уходить через стены, крышу, оконные проёмы и межпанельные швы при слабой теплоизоляции. В таких условиях повышение температуры теплоносителя не всегда даёт ощутимый эффект внутри помещений.
Среди признаков повышенных теплопотерь тепловики называют:
-
холодные наружные стены и углы;
-
конденсат на окнах и откосах;
-
сырость и плесень;
-
более высокие расходы на отопление по сравнению с утеплёнными домами.
В компании поясняют, что тепло покидает здание тремя путями: через теплопроводность (стены, окна, кровля, полы), конвекцию (охлаждение воздуха у холодных поверхностей) и тепловое излучение.
Снижать потери, по словам специалистов, эффективнее всего в межотопительный период. Речь идёт об утеплении фасадов и чердаков, герметизации межпанельных швов, замене окон на энергосберегающие и уплотнении входных групп.
Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании, КСК и ОСИ для оценки состояния домов и планирования работ. Комплексная модернизация, отмечают в «Алматинских тепловых сетях», позволяет существенно сократить утечки тепла и повысить энергоэффективность зданий.
