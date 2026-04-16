Территории с самым ранним материнством назвали в Казахстане

В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи ранних беременностей среди подростков, в том числе в ситуациях, связанных с насилием, передает BAQ.kz.

Статистика за 2025 год показывает, что проблема остаётся заметной и сильно различается по регионам.

По данным Ranking, в среднем по стране коэффициент рождаемости среди девушек 15–19 лет составил 12,96 на 1000. При этом в сельской местности показатель выше (16,63), чем в городах (10,4), что указывает на более частые подростковые беременности в сёлах.

Среди регионов лидируют Жамбылская область (19,67), Мангистауская (18,87) и Туркестанская (18,51). В этих же регионах чаще фиксируются ранние роды и в целом более молодой возраст материнства.

Однако высокая общая рождаемость в регионе не всегда означает высокий уровень подростковых беременностей.

Например, в Кызылординской области рождаемость в целом одна из самых высоких в стране, но среди девушек 15–19 лет показатель ниже среднего — 12,24. Там основная рождаемость приходится на женщин 25–34 лет.

Отдельно фиксируются редкие случаи беременности среди девочек 10–14 лет — в 2025 году такие показатели отмечены в нескольких областях, но речь идёт о единичных значениях.

Связь прослеживается и с ранними браками. В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 123,6 тыс. браков, из них 616 — с участием девушек младше 18 лет и 16,8 тыс. — в возрасте 18–19 лет. Для сравнения, среди юношей эти показатели значительно ниже.

В регионах с более ранним возрастом вступления в брак — Туркестанской, Жамбылской и Мангистауской областях — чаще фиксируются и подростковые роды. В целом статистика показывает устойчивую связь между ранними браками и ранним материнством, на что обращают внимание и международные организации, включая ВОЗ.