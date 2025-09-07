Tesla заплатит миллион долларов Илону Маску, если он выведет компанию на новый уровень
Эксперты сомневаются в достижимости этих целей.
Сегодня, 04:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:45Сегодня, 04:45
92Фото: GETTY IMAGES
Совет директоров Tesla предложил Илону Маску беспрецедентную сделку: он может получить вознаграждение в $1 трлн, если в течение десяти лет увеличит рыночную стоимость компании более чем в восемь раз — до $8,5 трлн, передает BAQ.KZ.
Вместо зарплаты и бонусов Маску предложено постепенное получение пакетов акций — всего 12 траншей, каждый из которых привязан к конкретным экономическим показателям: рост капитализации, расширение производства автомобилей и роботов, а также 24-кратное увеличение доходов компании.
Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей: продажи Tesla уже несколько кварталов подряд снижаются рекордными темпами, а репутация Маска, связанная со скандалами и политикой, лишь усиливает давление на компанию.
Самое читаемое
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Школьница покончила с собой в Алматы
- В Астане прокуратура выявила незаконные отказы по земле
- "Кайрат" признан одной из самых амбициозных команд Лиги Чемпионов