Совет директоров Tesla предложил Илону Маску беспрецедентную сделку: он может получить вознаграждение в $1 трлн, если в течение десяти лет увеличит рыночную стоимость компании более чем в восемь раз — до $8,5 трлн, передает BAQ.KZ.

Вместо зарплаты и бонусов Маску предложено постепенное получение пакетов акций — всего 12 траншей, каждый из которых привязан к конкретным экономическим показателям: рост капитализации, расширение производства автомобилей и роботов, а также 24-кратное увеличение доходов компании.

Однако эксперты сомневаются в достижимости этих целей: продажи Tesla уже несколько кварталов подряд снижаются рекордными темпами, а репутация Маска, связанная со скандалами и политикой, лишь усиливает давление на компанию.