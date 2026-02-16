ТЭЦ-3 и Индустриальный парк: Астана наращивает энергетические мощности
Ход модернизации объекта в рамках рабочей поездки проверил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.
В Астане завершён ключевой этап модернизации ТЭЦ-3 – одной из самых технологичных теплоэлектроцентралей страны. Сегодня станция вырабатывает порядка 440 гигакалорий тепловой энергии в час, обеспечивая отоплением районы перспективной застройки.
Ход модернизации объекта в рамках рабочей поездки проверил Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Ему доложили, что все основные технологические процессы переведены в автоматический режим, что повышает надёжность работы станции, снижает влияние человеческого фактора и улучшает экологические показатели.
Подробнее – в спецрепортаже корреспондента BAQ.KZ.
