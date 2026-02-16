В Астане завершён ключевой этап модернизации ТЭЦ-3 – одной из самых технологичных теплоэлектроцентралей страны. Сегодня станция вырабатывает порядка 440 гигакалорий тепловой энергии в час, обеспечивая отоплением районы перспективной застройки.

Ход модернизации объекта в рамках рабочей поездки проверил Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Ему доложили, что все основные технологические процессы переведены в автоматический режим, что повышает надёжность работы станции, снижает влияние человеческого фактора и улучшает экологические показатели.

Подробнее – в спецрепортаже корреспондента BAQ.KZ.