Для защиты топливно-энергетического комплекса от киберугроз в Казахстане будет создан специализированный центр информационной безопасности, передаёт BAQ.KZ.

О данном решении, принятом в рамках реализации Послания Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.

Необходимость создания такой структуры вызвана ростом киберугроз на фоне активной цифровизации объектов энергетики. По словам вице-министра, переход на цифровое управление повышает эффективность работы, например, ТЭЦ, но одновременно создает риски внешнего вмешательства.