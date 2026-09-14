The DOR Brothers и Gossip Goblin подали работы на крупнейший конкурс AI-фильмов в Астане

Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) стал крупнейшим международным конкурсом фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. По итогам приема заявок фестиваль собрал 8 067 работ из 125 стран мира. Общий хронометраж поступившего контента превысил 100 тысяч минут, а совокупный фонд фестиваля составил $2 млн, из которых $1 млн призовых и еще $1 млн инвестиций в перспективные AI-команды. Об этом рассказали сооснователи фестиваля Алмаз Жали и Айзат Кусаинов на брифинге в Астане.

Прием заявок завершился в начале сентября. Почти 40% всех заявок (3 138 фильмов) авторы создали под основную тему AAIFF The Future Worth Living In («Будущее, в котором стоит жить»). Еще 4 929 работ представлены в открытой конкурсной программе.

Astana AI Film Festival собрал креаторов из ключевых мировых центров развития искусственного интеллекта и генеративных технологий: США, Китая, Южной Кореи и Японии. Лидерами по числу заявок стали США – 1 395 работ, Казахстан – 829, Индия – 702, Китай – 550 и Южная Корея – 349. В десятку также вошли Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Масштаб конкурса отражает и объем представленного контента. Общий хронометраж всех поступивших фильмов превысил 100 тысяч минут. Самая продолжительная работа длится 4 часа 3 минуты.

При этом фильмы создавались авторами специально для конкурса. Участники экспериментировали не только с генеративными технологиями, но и с жанрами, драматургией, визуальным языком и построением сложных кинематографических миров. В одной из представленных работ, к примеру, автор создал сразу 5 самостоятельных вселенных, объединенных внутри одного фильма.

«Еще несколько месяцев назад мы только запускали международный конкурс, а сегодня получили более восьми тысяч работ из 125 стран. Причем это уже не отдельные AI-эксперименты – мы видим полноценные фильмы, сложные истории, персонажей и целые вселенные. Такой масштаб показывает, насколько быстро развивается AI-кино. И сегодня именно в Астане мы собираем одно из самых больших международных сообществ авторов этого нового направления», – отметил один из сооснователей фестиваля и председатель совета AAIFF Алмаз Жали.

​Среди участников конкурса как начинающие режиссеры и независимые команды, так и известные представители мировой AI-креативной индустрии с многотысячной аудиторией и международным признанием. К примеру, свои работы представили The DOR Brothers - AI-продакшн с аудиторией более 370 тысяч подписчиков, Gossip Goblin – проект режиссера Zack London, работающего на стыке кинематографа и генеративных технологий, а также Robert Gaudette, чьи проекты представлены и отмечены на международных кинофестивалях.

Одной из особенностей AAIFF стала многожанровость конкурсной программы. Помимо основной темы The Future Worth Living In, фестиваль открыл отдельное направление без ограничений по тематике. Это позволило авторам представить проекты разных жанров, визуальных стилей и форматов. Всего в конкурсной программе представлено 19 жанров.

Заявки подали 4 756 уникальных креаторов, причем некоторые из них представили по две и три работы за 22 недели, в течение которых был открыт прием заявок.

По предварительным расчетам организаторов, с учетом всех фильмов, поступивших на конкурс, креаторы потратили в совокупности более $4 млн на более чем 80 генеративных моделей. Среди самых популярных – Suno AI, Seedance 2.5, Kling, Wan 2.6, GPT Image 2 и ElevenLabs.

​Призовой фонд Astana AI Film Festival составляет $1 млн. Из них $750 тыс. предусмотрено для основной тематической программы. Еще $250 тыс. распределят в открытой секции по пяти номинациям «Лучший персонаж», «Лучшая режиссура», «Лучший визуальный язык», «Лучшая история» и «Лучшая концепция». Все поступившие фильмы проходят обязательную проверку на плагиат.

​При этом конкурсными выплатами финансовая поддержка участников не ограничивается. Еще $1 млн сформирован в качестве отдельного инвестиционного капитала для наиболее перспективных AI-команд. Его предоставил Баладжи Сринивасан - предприниматель и инвестор, бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z) и основатель The Network School. Таким образом, общий фонд Astana AI Film Festival составляет $2 млн.

«Мы хотим, чтобы сильные проекты получили продолжение после фестиваля. Поэтому помимо призового фонда предусмотрен отдельный инвестиционный капитал. Он позволит авторам продолжить производство, масштабировать проекты и развивать их уже из Казахстана. Для этого отобранные команды смогут стать участниками Astana Hub», – отметил сооснователь и креативный директор AAIFF Айзат Кусаинов.

​Фильмы будут оценивать представители мировой киноиндустрии, AI-сектора, технологий и инвестиций. Среди них бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, а также представитель BytePlus.

​Генеральным партнером фестиваля выступает Freedom Holding Corp., технологическим партнером AAIFF 2026 – BytePlus, корпоративная технологическая платформа ByteDance. В рамках партнерства 25 финалистов получат годовой доступ к платформе генерации контента DRAMAGIC с пакетом 60 тыс. кредитов.

Astana AI Film Festival пройдет с 1 по 3 октября в Астане в рамках AI Month – месяца, объединяющего серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Впервые AI-фильмы финалистов представят зрителям на большом экране в кинотеатрах Chaplin. Помимо показов, в программу фестиваля войдут деловые сессии, панельные дискуссии и мастер-классы для авторов и представителей индустрии, а также церемония награждения. Победителей крупнейшего конкурса AI-фильмов объявят 3 октября.