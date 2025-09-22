20 сентября в заповеднике Growler Pines в штате Оклахома произошла трагедия: известный дрессировщик тигров Райан Исли погиб в результате несчастного случая с одним из животных, находившихся под его опекой. Об этом сообщают представители заповедника, цитируемые телеканалом CNN.

"Райан погиб в результате несчастного случая с тигром, находившимся под его опекой", — говорится в официальном заявлении Growler Pines.

По информации СМИ, Исли был не просто дрессировщиком, а настоящим защитником дикой природы, посвятившим свою жизнь охране и уходу за хищниками. Шериф округа Чокто подтвердил, что на момент прибытия полиции мужчина уже не подавал признаков жизни.

Инцидент вызвал резонанс в среде защитников прав животных, которые вновь призвали к запрету использования диких животных в шоу и развлекательных представлениях, подчеркивая опасность и этические вопросы таких практик.