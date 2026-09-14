Тимур Турлов: Казахстан продолжит диверсификацию экономики на фоне притока иностранных инвестиций

Казахстан сохранит курс на диверсификацию экономики. Ее будут поддерживать приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), выход на международные рынки капитала и благоприятная сырьевая конъюнктура, считает основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Статистика фиксирует рост вложений в цифровой сектор: в январе-июле 2026 года инвестиции в основной капитал в сфере информации и связи увеличились на 71,8%.

Тимур Турлов выступил 8 сентября в Астане на конференции ITS Ideas 2026: Markets in Motion в рамках Astana Finance Days. Его спросили, насколько диверсификация устойчива в долгосрочной перспективе и не отражает ли она в большей степени текущую, в том числе геополитическую, ситуацию.

«Если говорить широко, то экономика Казахстана, на мой взгляд, практически обречена расти быстрее многих других экономик. И такой рост невозможно представить без дальнейшей диверсификации», – ответил CEO Freedom Holding Тимур Турлов.

Валовый приток ПИИ вырос до $20,5 млрд

Среди факторов роста Турлов в первую очередь выделил благоприятную среду для прямых иностранных инвестиций. По его оценке, они растут высокими темпами.

«При этом у Казахстана сейчас хорошие политические отношения с ключевыми торговыми партнерами, что запускает своего рода самоподдерживающуюся цепочку привлечения новых инвестиций», – пояснил он.

По данным Нацбанка, в 2025 году валовый приток ПИИ в Казахстан увеличился на 14,4%, до $20,5 млрд. Рост зафиксирован впервые с 2022 года. «Скорее всего, мы продолжим наблюдать приток иностранных инвестиций практически от всех ключевых партнеров – Китая, США, европейских стран, России и других государств Центральной Азии», – прогнозирует Тимур Турлов.

Возвращение на долговые рынки

Второй фактор – возвращение Казахстана на международные рынки капитала и долгового финансирования. После кризиса 2007-2008 годов страна долго почти не занимала за рубежом, напомнил Турлов. Внешние заимствования банков около 15 лет оставались ограниченными, промышленность брала в долг сравнительно немного, а государство почти не привлекало внешнее финансирование. Теперь, по его словам, квазигосударственные компании и холдинги гораздо активнее получают финансирование на крайне привлекательных условиях.

«Государство, на мой взгляд, тоже проводит достаточно рациональную политику. На фоне высоких внутренних ставок оно стало активнее привлекать финансирование на внешних рынках, где условия сейчас заметно выгоднее. При этом премии к суверенному риску по заимствованиям в долларах и юанях находятся на рекордно низком уровне. Все это увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке», – отметил основатель Freedom Holding Corp.

Медь, никель, золото и уран

Дополнительный фактор, по словам Тимура Турлова, – благоприятная сырьевая конъюнктура, причем речь идет не только о нефти. Он назвал товары, которые имеет в виду

«Нефть, которая, наверное, в среднем по году стоила больше 80 долларов и, скорее всего, будет стоить больше 80 долларов. Медь, которая подорожала почти на 40% за последние пару лет. Также никель, золото, крупным производителем которого является Казахстан. Еще уран, по которому мы тоже наблюдаем очень сильную конъюнктуру», – перечислил Тимур Турлов.

Поэтому спад добычи в горнодобывающей отрасли в первой части года Турлов считает временной историей, которая «совершенно точно не является структурной». По его словам, отрасль снова выйдет в положительную территорию.

Инвестиционный профиль: от нефти к обработке и IT

Тимур Турлов связывает диверсификацию с ростом ВВП на душу населения: по его словам, страну с достаточно высоким подушевым ВВП очень сложно представить без высокой диверсификации.

Он также допустил, что уже в этом году Казахстан может выйти на первое место в регионе по этому показателю.

«Поэтому да, конечно, у нас будет расти и ВВП на душу населения, и диверсификация вместе с ним», – сказал Турлов.

По апрельскому прогнозу МВФ, в 2026 году ВВП на душу населения в Казахстане составит $17,5 тыс., в России – $18,53 тыс. В соседних странах Центральной Азии показатель в разы ниже: $4,66 тыс. в Узбекистане и $3,2 тыс. в Кыргызстане.

Меняются и запросы зарубежных инвесторов.

«Мы уже точно прошли этап, когда у нас готовы покупать только сырье и простые индустрии, и перешли к гораздо более сложным индустриям. Это большой качественный шаг вперед», – добавил Тимур Турлов.

По расчетам Halyk Finance, в 2025 году чистый отток ПИИ из добычи нефти и газа составил $6,3 млрд: после завершения крупных проектов, включая проект будущего расширения Тенгиза, иностранные инвесторы перешли к получению и выводу прибыли. При этом чистый приток в обрабатывающую промышленность составил $1,7 млрд, в торговлю, финансы и связь – около $3,4 млрд.

Отметим, что инвестиции в основной капитал в сфере «Информация и связь» в январе-июле 2026 года составили 281,7 млрд тенге, увеличившись на 71,8% год к году. В целом по экономике рост составил 7,7%. А экспорт IT-услуг по итогам 2025 года впервые превысил $1 млрд, достигнув $1,142 млрд.

Дата-центры и ИИ: соглашения с NVIDIA и Firebird

Сформировать в Казахстане региональный центр цифровых и AI-сервисов – одна из стратегических задач, которые не раз ставил президент Касым-Жомарт Токаев. Ключевой элемент – вычислительная инфраструктура: к 2030 году в стране планируется ввести не менее десяти крупных дата-центров.

В июне 2026 года правительство Казахстана, американская Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений в области ИИ на $10 млрд. Средства позволят создать в «Долине ЦОДов» в Экибастузе вычислительный кластер на базе 100 тыс. GPU-чипов. По оценке правительства, проект обеспечит не менее $3 млрд экспортной выручки ежегодно. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития ставит цель довести экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году.

Среди крупнейших участников проектов по строительству дата-центров – «Казахтелеком», а также подконтрольные Тимуру Турлову Freedom Cloud и Akashi Data Center. В Алматы реализуется проект Freedom Cloud – облачная платформа с объемом инвестиций до 175 млрд тенге, в Астане – Akashi Data Center с инвестициями около $210 млн.

В ноябре 2025 года Freedom Holding Corp., NVIDIA и профильное министерство заключили соглашение о создании в Казахстане суверенного центра ИИ стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт. Центр будет работать на инфраструктуре NVIDIA, а Freedom Holding Corp. намерен стать основным партнером по финансированию и реализации проекта.