Футболисты костанайского "Тобола" одержали волевую победу над "Жетысу" в матче 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Встреча, прошедшая в Талдыкоргане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Уже на 4-й минуте Сослан Такулов вывел хозяев вперед, однако после перерыва костанайцы сумели переломить ход игры. Голы Марко Вукчевича (55’) и Николая Сигневича (66’) принесли "Тоболу" три очка.

Благодаря этой победе команда из Костаная набрала 53 очка и сравнялась по этому показателю со второй в таблице "Астаной". Лидирует "Кайрат" с 58 очками.

Премьер-лига Казахстана. 25-й тур

"Жетысу" (Талдыкорган) — "Тобол" (Костанай) — 1:2

Голы: Такулов, 4 — Вукчевич, 55; Сигневич, 66.