  • 27 Августа, 17:57

Токаев и Абдалла II посетили МФЦА и оценили инвестиционный потенциал

Сегодня, 17:38
Акорда Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
70
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), передает BAQ.KZ.
 
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы Суда МФЦА, Международного арбитражного центра, Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА, а также рассказал об уникальном корпоративном "Музее доверия".
 
Было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.

