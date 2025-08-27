Токаев и Абдалла II посетили МФЦА и оценили инвестиционный потенциал
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), передает BAQ.KZ.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы Суда МФЦА, Международного арбитражного центра, Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА, а также рассказал об уникальном корпоративном "Музее доверия".
Было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.
