Токаев и CNPC обсудили новые стратегические инициативы в нефтегазе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой сфере.
Он подчеркнул высокий уровень взаимодействия, достигнутый за годы сотрудничества, и выразил заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных масштабных проектов, имеющих ключевое значение для энергетического сектора страны.
Особое внимание было уделено реализации стратегических инициатив в области добычи и переработки углеводородов.
Президент указал на важность модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого достигнет 12 млн тонн, а также обозначил перспективы развития газохимических производств.
Также обсуждалось строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, что придаст дополнительный импульс агропромышленному комплексу.
Самое читаемое