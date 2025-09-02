Глава государства принял председателя совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляна, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в нефтегазовой сфере.

Он подчеркнул высокий уровень взаимодействия, достигнутый за годы сотрудничества, и выразил заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных масштабных проектов, имеющих ключевое значение для энергетического сектора страны.

Особое внимание было уделено реализации стратегических инициатив в области добычи и переработки углеводородов.

Президент указал на важность модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, мощность которого достигнет 12 млн тонн, а также обозначил перспективы развития газохимических производств.

Также обсуждалось строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, что придаст дополнительный импульс агропромышленному комплексу.