Токаев и Эрдоган открыли школу имени Яссауи в Турции

Сегодня 2026, 15:41

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии школы имени Ходжа Ахмед Яссауи в Турции, передает BAQ.kz.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Новая школа расположена в городе Нурдагы провинции Газиантеп.

Современное учебное заведение рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тысяч квадратных метров.

В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал и библиотека.

На прилегающей территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты.

В ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопасности и действующих норм Турции.

Инженерные решения адаптированы под особенности региона и включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.

Инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем от мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Проект стал частью гуманитарной поддержки и символом укрепления сотрудничества между Казахстаном и Турцией.