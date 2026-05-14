Токаев и Эрдоган открыли школу имени Яссауи в Турции
Учебное заведение построено в пострадавшем от землетрясения регионе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии школы имени Ходжа Ахмед Яссауи в Турции, передает BAQ.kz.
Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи. Новая школа расположена в городе Нурдагы провинции Газиантеп.
Современное учебное заведение рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тысяч квадратных метров.
В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал и библиотека.
На прилегающей территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты.
В ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопасности и действующих норм Турции.
Инженерные решения адаптированы под особенности региона и включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.
Инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем от мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, выступил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Проект стал частью гуманитарной поддержки и символом укрепления сотрудничества между Казахстаном и Турцией.
Самое читаемое
- Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
- Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина: где смотреть