Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане

В Астане президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

Глава государства тепло поприветствовал турецкого лидера и отметил особое значение его визита.

"Ваш визит имеет исключительное значение и является историческим событием. Он придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают прочные братские отношения и стратегическое партнерство.

"Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий", - добавил он.

Токаев также напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его визита в Анкару в прошлом году, и сообщил о предстоящем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также проведении масштабного бизнес-форума.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность визита.

"Прежде всего, я хотел бы выразить Вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов", - отметил он.

Ожидается, что переговоры и предстоящие мероприятия придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.