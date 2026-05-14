Токаев и Эрдоган провели переговоры в Астане
Лидеры Казахстана и Турции обсудили развитие стратегического партнерства.
В Астане президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.
Глава государства тепло поприветствовал турецкого лидера и отметил особое значение его визита.
"Ваш визит имеет исключительное значение и является историческим событием. Он придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что Казахстан и Турцию связывают прочные братские отношения и стратегическое партнерство.
"Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий", - добавил он.
Токаев также напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его визита в Анкару в прошлом году, и сообщил о предстоящем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также проведении масштабного бизнес-форума.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность визита.
"Прежде всего, я хотел бы выразить Вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства наших братских народов", - отметил он.
Ожидается, что переговоры и предстоящие мероприятия придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.
