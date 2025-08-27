Токаев и Король Абдалла II открыли казахско-иорданский бизнес-форум
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, передает BAQ.KZ.
В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане Короля Абдаллу ІІ.
"Вы, Ваше Величество, и Ваша супруга Королева Рания пользуетесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга", – сказал Глава государства.
Президент выразил признательность Королю за его неизменную приверженность укреплению партнерских связей между Казахстаном и Иорданией. Он также поблагодарил представителей деловых кругов за их участие в работе бизнес-форума.
"Этот форум, проходящий в рамках официального визита Короля Абдаллы ІІ открывает новый этап нашего многообещающего партнерства. Несомненно, Казахско-иорданская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству представляет собой важную институциональную основу для расширения наших двусторонних отношений. Сегодня я провел плодотворную беседу с Его Величеством Королем Абдаллой, в ходе которой мы подчеркнули общую решимость укреплять взаимовыгодное партнерство в предстоящие годы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.
"Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах", – сказал Президент.
