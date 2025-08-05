В прикаспийской Авазе (Туркменистан), где проходит Третья конференция ООН по вопросам развития стран, не имеющих выхода к морю, главы государств и делегаций Центральной Азии приняли участие в осмотре национальных павильонов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с другими лидерами посетил экспозиции стран региона, где были представлены элементы культуры, традиций и искусства.

Особое внимание гостей привлек павильон Казахстана. В оформлении использовали казахские юрты, традиционную утварь и народные мотивы. Театрализованная постановка с обрядовыми элементами передавала атмосферу гостеприимства, присущую кочевому наследию страны. Свою культурную программу представили также Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Павильоны стали отражением богатства и разнообразия истории народов Центральной Азии.

Напомним, на конференции президент Токаев выступил с речью, в которой подчеркнул, что Казахстан вместе с партнёрами продвигает цифровую трансформацию, усиливает региональную взаимосвязанность и поддерживает устойчивое развитие. Высказываясь по вопросам региональной повестки, глава государства отметил: опыт Центральной Азии показывает, что география не определяет судьбу.