Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает BAQ.KZ.

Главы государств подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Стороны обсудили ход реализации ключевых договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону успешного проведения саммита в формате "Центральная Азия – Россия" и заседания Совета глав государств СНГ.