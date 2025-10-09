Токаев и Рахмон обсудили укрепление стратегического партнёрства
Сегодня, 16:35
74Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает BAQ.KZ.
Главы государств подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений между Казахстаном и Таджикистаном.
Стороны обсудили ход реализации ключевых договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону успешного проведения саммита в формате "Центральная Азия – Россия" и заседания Совета глав государств СНГ.
