Об этом заявил председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

17 июня по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Астану с рабочим визитом прибудет Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"В рамках визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне. Стороны обсудят углубление всестороннего стратегического партнёрства между Казахстаном и Китаем, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепление транспортно-логистических связей, а также вопросы гуманитарного обмена", - сказал Смадияров.

Особое внимание будет уделено взаимодействию в области индустриализации, инноваций и развития зелёной экономики, а также согласованию стратегических инициатив двух стран.

Кроме того, главы государств примут участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Китай". В ходе саммита планируется обмен мнениями по вопросам продвижения регионального сотрудничества, устойчивого развития, обеспечения безопасности и совместного реагирования на трансграничные вызовы.

"В рамках саммита будут обсуждены вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов", - сказал официальный представитель МИД РК.

Как отметил Айбек Смадияров, по итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнёрства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.