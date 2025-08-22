Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели брифинг по итогам седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана поблагодарил кыргызского лидера за приглашение и теплый прием в Бишкеке, отметив, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

По словам Токаева, в ходе встречи стороны подробно обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

"Мы пришли к общему мнению, что как братские государства будем решать любые вопросы в духе взаимного доверия и союзничества. У нас есть и политическая воля, и стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества", – заявил он.

Особое внимание уделено торгово-экономическим связям. В 2024 году товарооборот достиг 1,7 млрд долларов, а к 2030 году стороны намерены увеличить его до 3 млрд долларов. Для этого была подписана специальная Дорожная карта, а в следующем году планируется запуск индустриального торгово-логистического комплекса на границе.

Важным направлением Токаев назвал агропромышленный сектор, который уже формирует около 25% взаимного товарооборота. Правительствам поручено принять отдельную дорожную карту на ближайшие два года по развитию этой сферы.

Стороны договорились в ближайшее время провести очередное заседание Межрегионального форума.

В ходе переговоров также был обсужден потенциал сотрудничества в области цифровизации и электронного правительства.

Достигнута договоренность об обмене опытом и развитии коммуникаций в области цифровизации экономики.

Отдельно Глава государства остановился на вопросе координации отношений в водно-энергетической сфере.

"Эффективное использование трансграничных водных ресурсов становится ключевым фактором стабильности и устойчивого развития региона. В этой связи считаем целесообразным продолжить сотрудничество в этом направлении. Мы готовы неукоснительно соблюдать все соглашения и прилагать усилия для реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер напомнил, что за последние 20 лет казахстанские инвесторы вложили 1,4 млрд долларов в экономику Кыргызстана, включая социально значимые проекты.

Еще одной темой переговоров стала модернизация пограничной инфраструктуры. В ближайшие два года планируется завершить обновление восьми пунктов пропуска, что позволит увеличить грузоперевозки и торговые потоки.