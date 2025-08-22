  • 22 Августа, 14:44

Токаев и Жапаров подписали Совместное заявление и ряд соглашений

Казахстан и Кыргызстан договорились увеличить товарооборот до $3 млрд к 2030 году.

Фото: Акорда

По итогам двусторонних переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова было принято Совместное заявление глав двух государств, передает BAQ.KZ.

Стороны также подписали решения седьмого заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, членами официальных делегаций был подписан ряд документов, включая Дорожную карту по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов США к 2030 году, а также межправительственные и межведомственные соглашения, направленные на углубление сотрудничества.

