По итогам двусторонних переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова было принято Совместное заявление глав двух государств, передает BAQ.KZ.

Стороны также подписали решения седьмого заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Кроме того, членами официальных делегаций был подписан ряд документов, включая Дорожную карту по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов США к 2030 году, а также межправительственные и межведомственные соглашения, направленные на углубление сотрудничества.