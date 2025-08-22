В Бишкеке состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил кыргызскую сторону за приглашение и отметил, что официальный визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами.

"Казахи и кыргызы – братские народы. У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение. Испокон веков два народа живут в предгорьях Алатау в мире и согласии. Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество", – подчеркнул Глава государства.

Он отметил значительный вклад Садыра Жапарова в укрепление двусторонних отношений, а также позитивные изменения в Кыргызстане, где наблюдается рост экономики.

"Благодаря Вашей неустанной деятельности в Кыргызстане происходят позитивные изменения. Вы реализуете важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил признательность Токаеву за визит и подчеркнул, что в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень.

"Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при Вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. Мы с особым уважением относимся к казахскому народу. Нас связывают общие исторические корни. Мы следуем заветам наших предков – Токтогула и Абая, Чингиза и Мухтара. Мы стремимся передать наше историческое наследие будущим поколениям. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила – в солидарности и единстве двух стран", – сказал Президент Кыргызстана.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в политической, транспортно-транзитной, энергетической, аграрной и цифровой сферах. Отдельное внимание уделили культурно-гуманитарным связям, а также региональной и международной повестке.