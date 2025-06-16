В Астане прошли переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает BAQ.KZ.

Как подчеркнул Глава нашего государства, Председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами. Как подчеркнул Глава нашего государства, Председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами.

"Китайская Народная Республика – добрый сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана. Благодаря Вашей личной поддержке казахско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства. Если внимательно изучить нашу общую историю, можно убедиться, что отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу", – отметил Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового "золотого периода", внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита Председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности