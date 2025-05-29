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Токаев лично встретил премьер-министра Италии в аэропорту

Сегодня, 20:23
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил итальянского премьера Джорджу Мелони, передает BAQ.KZ.

Глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, говорится в сообщении Акорды.

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