Токаев лично встретил премьер-министра Италии в аэропорту
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
52Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил итальянского премьера Джорджу Мелони, передает BAQ.KZ.
Глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, говорится в сообщении Акорды.