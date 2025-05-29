Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны встретил итальянского премьера Джорджу Мелони, передает BAQ.KZ.

Глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, говорится в сообщении Акорды.