Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного выступления подчеркнул необходимость сохранения сильной президентской власти и объявил о запуске масштабной модернизации страны в рамках проекта Справедливого Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана – страны возможностей и прогресса", - заявил Глава государства.

Токаев отметил важность реформы законодательной ветви власти.

"В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы", - отметил он.

Президент подчеркнул ориентир на интересы граждан.

"Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. А в том, что наша страна должна развиваться, идти вперед – никаких сомнений нет и не может быть. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев объяснил масштабность конституционных изменений.

"Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектах политической системы. По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции", - отметил Глава государства.

Важнейший акцент был сделан на роли сильного Президента.

"При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов", - добавил он.

Президент подчеркнул, что реформы нацелены на стабильность, безопасность и развитие страны, а также на укрепление доверия граждан к институтам власти.