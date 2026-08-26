Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Старшего министра Республики Сингапур Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Награда вручена за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

Ранее Глава государства принял Ли Сянь Луна в Акорде. В ходе встречи Токаев отметил, что первый визит Старшего министра Сингапура в Казахстан имеет историческое значение.

Президент напомнил, что 35 лет назад, в сентябре 1991 года, Казахстан посетил отец Ли Сянь Луна — Ли Куан Ю. По словам Токаева, тот визит заложил прочную основу двусторонних отношений.

Стороны также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, транспорт и логистику, цифровизацию и искусственный интеллект.

Токаев сообщил, что число компаний с сингапурским капиталом в Казахстане достигло почти 500. Кроме того, Казахстан намерен использовать опыт сингапурского аэропорта Чанги при реализации проекта нового аэропорта в Астане.