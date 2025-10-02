Глава государства наградил Президента Венгрии орденом "Достық" I степени, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение визита в Казахстан Тамаша Шуйока – выдающегося венгерского государственного деятеля, мудрого руководителя и авторитетной личности.

"Ваш дальновидный политический курс вносит неоценимый вклад в продвижение социально-экономического развития Венгрии и укрепление ее статуса на международной арене. Мы всегда будем помнить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших Независимость Казахстана. Особое символическое значение имеет и то, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое посольство в Европе", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, общность истории и схожесть культурных ценностей.

"Казахский народ дорожит особыми отношениями с Венгрией. Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло поистине беспрецедентного уровня и стало ярким примером стратегического партнерства, которое станет достоянием и будущих поколений. Итоги наших переговоров подтвердили, что взаимодействие между двумя странами поступательно развивается. Наши страны заинтересованы в расширении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, достигнутые нами важные договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень", – считает он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией.

"Учитывая Ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить Вас орденом "Достық" I степени. Эта высокая награда символизирует искреннее уважение казахского народа к Вам и служит еще одним подтверждением вечного братства наших народов", – заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Венгрии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную большую честь. Тамаш Шуйок подчеркнул, что всегда будет преданным сторонником казахско-венгерской дружбы. Он также заверил, что будет всемерно способствовать наведению мостов между Центральной Азией и Европой.