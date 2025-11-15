Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Палестины
Сегодня, 09:02
66Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Палестины, передаёт BAQ.KZ.
В своем обращении глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Палестину как одного из ключевых партнеров в арабском мире и неизменно поддерживает международные инициативы, направленные на укрепление государственности и создание светлого будущего для палестинского народа.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Махмуду Аббасу успехов в его ответственной деятельности, а народу Палестины — мира и благополучия.
