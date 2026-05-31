Токаев: наш моральный долг - помнить жертв политических репрессий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, который ежегодно отмечается 31 мая. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти, защиты прав и свобод граждан, а также укрепления единства общества.

«Уважаемые соотечественники, каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти всем людям, которые стали жертвами политических репрессий в первой половине прошлого столетия. Наш моральный долг – помнить о них, быть верными принципам законности и ценностям справедливости.

В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами Справедливости, Законности, Патриотизма, Трудолюбия, Природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства.

Казахстан стал известен всему миру как государство, устремленное к прогрессу во всех сферах общественной жизни. Для достижения более впечатляющих результатов мы все должны укреплять единство и стабильность в нашей стране.

Уверен, нашу страну ожидает светлое будущее!», - сказал президент.